إيطاليا: عدم تقديم جرعة رابعة للقاحات ضد فيروس كورونا

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - أكدت وكالة الدواء الإيطالية "أيفا" أن المواطنين لن يحصلوا على جرعة رابعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، وسيتم الاكتفاء بعدد 3 جرعات فقط ضد الفيروس في الوقت الحالي.



وأوضح المدير العام للوكالة، نيكولا ماجريني، أن الجمهور الإيطالي لن يتم دعوته للحصول على جرعة رابعة من اللقاحات خلال الشهور المقبلة، ولكن من المرجح أن يكون هناك جرعة متابعة سنوية.



وتابع المسؤول الإيطالي، "لن يكون هناك جرعة رابعة، ولكن متابعة، ونأمل أن تكون سنوية"، مضيفا، "ينبغي أن نكون معتادين على ذلك".



والاثنين الماضي، بدأت إيطاليا رفع القيود والإغلاق المفروض على العديد من القطاعات التي استهدفها الإغلاق خلال الموجة الرابعة.



ويأتي هذا القرار في الوقت الذي بدأ منحنى الإصابات بفيروس كورونا، في الانخفاض في حوالي ثلثي المقاطعات الإيطالية، رغم أن الإصابات لا تزال عالية.



ولجأت الحكومة إلى تقديم التصاريح الخضراء المعززة Super Green Pass، لمدة غير محددة، إضافة إلى وضع نظام جديد للحجر الصحي، بتقليله إلى 5 أيام لغير الملقحين.



إلى جانب ذلك، من المقرر أن يعود التلاميذ والطلاب إلى المدارس مجددا، كما ستلغي الحكومة الفرض الإجباري لارتداء الكمامات في المناطق الخارجية، اعتبارا من الجمعة المقبلة.



وكذلك، ستتمكن صالات الديسكو والرقص من فتح أبوابها مجددا بشهادات معززة وكمامات، وسعة استيعابية 50% فقط. (أنسامد).



