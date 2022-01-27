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إيطاليا: عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ينخفض من جديد
بعد ارتفاع دام 13 أسبوعا
    (أنسامد) - يناير 27 - روما - بدأ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالانخفاض مجددا في إيطاليا خلال الأسبوع الأخير بين 19 و25 يناير الجاري، لأول مرة بعد ارتفاع دام على مدار 13 أسبوعا.

    وذكر معهد جيمبي الإيطالي أنه خلال الأسبوع الأخير تم تسجيل 1.197.970 حالة إصابة بفيروس كورونا، بانخفاض بنسبة 3.7% عن النسبة المسجلة في الأسبوع السابق له والتي بلغت 1.243.789 حالة.

    ورغم ذلك، أشار تقرير المعهد إلى ارتفاع عدد المرضى الحاملين لكورونا في إيطاليا، بنسبة 3%، لتبلغ 20037 حالة، مقابل 19448 حالة في السابق، في حين انخفض عدد الأشخاص في أقسام الرعاية المركزة، بنسبة 1.4%، ليسجل 1691 بدلا من 1715. (أنسامد).

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