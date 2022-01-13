إيطاليا: تحميل 194 مليون شهادة تصاريح خضراء ضد كوفيد

(أنسامد) - يناير 13 - روما - أكد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا أنه تم تحميل حوالي 194 مليون تصاريح خضراء (كوفيد-19)، في إيطاليا.



وأوضح الوزير أنه يوجد 3 أنواع مختلفة للتصاريخ الخضراء، أولها للمتعافين من كورونا، والثانية للحاصلين على اللقاح، والثالثة للذين خضعوا لفحص ضد الفيروس وأظهروا نتائج سلبية.



وتابع سبيرانزا، "الحكومة ستسمر في اعتماد هذه الأداة بشكل كبير"، موضحا أن إيطاليا وصلت إلى 89.58% لمعدل الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، صباح الأربعاء.



وأشار الوزير إلى أنه تم تقديم رقم قياسي من الجرعات الثلاثاء الماضي، بقدر 700 ألف جرعة، مشيرا إلى أن إجراءات جاري تنفيذها لتقديم آلية مزدوجة فيما يتعلق بالتصاريح الخضراء للحالات التي تعافت من الفيروس. (أنسامد).



