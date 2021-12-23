إيطاليا تسجل ارتفاع في نسبة العدوى بكورونا بـ 42% في 7 أيام

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - احصت مؤسسة "جيمبي" الصحية ارتفاع في نسبة العدوى الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بـ 42.3% خلال الفترة بين 15 إلى 21 ديسمبر، بالمقارنة بالأسبوع السابق له.



كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع في نسب الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الأخير، بنسبة 33%، مقارنة بنفس الفترة.



وأوضحت المؤسسة أن عدد أقسام العناية المركزة وأجنحة المستفيات العادية التي يشغلها مرضى كورونا قد ارتفع بنسبة 17%.



وأوضح رئيس مؤؤسة جيمبي، نينو كارتابيلوتا، أن هذا الارتفاع في الإصابة يعود إلى الانتشار السريع لمتحور أوميكرو، الذي لم يتم تقدير خطورته جيدا على نطاق واسع، ولم يتم متابعة تسلسل انتشاره.



(أنسامد).



