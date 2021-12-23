Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
جمال و صحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

جمال و صحة - نمط العيش
إيطاليا تسجل ارتفاع في نسبة العدوى بكورونا بـ 42% في 7 أيام
    (أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - احصت مؤسسة "جيمبي" الصحية ارتفاع في نسبة العدوى الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بـ 42.3% خلال الفترة بين 15 إلى 21 ديسمبر، بالمقارنة بالأسبوع السابق له.

    كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع في نسب الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الأخير، بنسبة 33%، مقارنة بنفس الفترة.

    وأوضحت المؤسسة أن عدد أقسام العناية المركزة وأجنحة المستفيات العادية التي يشغلها مرضى كورونا قد ارتفع بنسبة 17%.

    وأوضح رئيس مؤؤسة جيمبي، نينو كارتابيلوتا، أن هذا الارتفاع في الإصابة يعود إلى الانتشار السريع لمتحور أوميكرو، الذي لم يتم تقدير خطورته جيدا على نطاق واسع، ولم يتم متابعة تسلسل انتشاره.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    نابولي .. كنيسة سان فينسينزو مهد المسيح للأخوين سكوتو

    ألبوم الصور