توقعات بنمو قوي لمتحور أوميكرون لفيروس كورونا في إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - توقع خبير بوزارة الصحة الإيطالية نموا قويا لمتحور أوميكرون، لفيروس كورونا المستجد، في إيطاليا.



وأوضح مستشار وزارة الصحة، والتر ريكاردي، لـ "أنسا"، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ستصبح سائدة في المملكة المتحدة والدنمارك، بحلول نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنها تمثل بالفعل 40% من الحالات الجديدة في بريطانيا.



وتابع: "من المفترض أن يكون سلوك متحور أوميكرون هو نفسه في بلدنا، مع نمو قوي في الحالات (المصابة)"، مشيرا إلى أن اتجاه نمو هذا المتحور في إيطاليا، يثبت أنه متشابه في جميع البلدان.



وأوضح المسؤول أنه ليس هناك بيانات كافية لدى إيطاليا، طالما أنه لم يتم مراقبة تسلسل انتشار المتحور بالمقارنة بباقي الدول.



(أنسامد).



