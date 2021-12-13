إيطاليا: أكثر من 6 مليون إيطالي لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - أكثر من 6.1 مليون إيطالي لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في الوقت الذي تسجل البلاد ارتفاعا في الإصابات بالفيروس، في الموجة الرابعة.



وقالت الحكومة الإيطالية إن أكثر من 6 مليون إيطالي لم يحصلوا على الجرعة الأولى، موضحة أن أكبر عدد للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح يوجدون في الفئة العمرية بين 40 و49 عاما، بأكثر من 1.289 مليون مواطن، يتبعها الفئة العمرية بين 50 و59 عاما بـ 1.097 مليون مواطن.



أما أعلى نسبة مئوية بالمقارنة بعدد الأشخاص، الذين لم يتلقوا تلقيحا، هي بين 12 و19 عاما، حيث لم يتلق 965.264 مراهقا اللقاح من إجمالي 4.627.514 شخصا. (أنسامد).



