Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
جمال و صحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

جمال و صحة - نمط العيش
إيطاليا: أكثر من 6 مليون إيطالي لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى
أعلى عدد في الفئة العمرية بين 40 و49 عاما
    (أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - أكثر من 6.1 مليون إيطالي لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في الوقت الذي تسجل البلاد ارتفاعا في الإصابات بالفيروس، في الموجة الرابعة.

    وقالت الحكومة الإيطالية إن أكثر من 6 مليون إيطالي لم يحصلوا على الجرعة الأولى، موضحة أن أكبر عدد للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح يوجدون في الفئة العمرية بين 40 و49 عاما، بأكثر من 1.289 مليون مواطن، يتبعها الفئة العمرية بين 50 و59 عاما بـ 1.097 مليون مواطن.

    أما أعلى نسبة مئوية بالمقارنة بعدد الأشخاص، الذين لم يتلقوا تلقيحا، هي بين 12 و19 عاما، حيث لم يتلق 965.264 مراهقا اللقاح من إجمالي 4.627.514 شخصا. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جمعية "ألترمينتي" تنظم معرض"ألتر باي" في ميلانو بحضور حرفيين

    ألبوم الصور