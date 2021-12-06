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جمال و صحة - نمط العيش
إيطاليا: المعهد العالي للصحة يقترح جرعة لقاح رابعة ضد كورونا
    (أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - اقترح رئيس المعهد الإيطالي العالي للصحة، جرعة لقارح رابعة ضد فيروس كورونا المستجد في ظل عودة انتشار الفيروس وظهور متحورات خطيرة.

    وأوضح فرانكو لوكاتيلي، الذي يشغل أيضا منصب منسق اللجنة الفنية والعملية ضد كورونا، التابعة للحكومة، أن جرعة رابعة من اللقاحات ضد كورونا، هو "احتمال ملموس"، داعيا لوضع هذا الاقتراح في الاعتبار.

    وتقدم إيطاليا في الوقت الحالي، جرعة ثالثة معززة، في الوقت الذي تواجه البلاد موجة رابعة من الفيروس، واكتشاف متحور جديد مثير للقلق، وهو "أوميكرون".

    وبين لوكاتيلي، "7 ملايين شخص في إيطاليا تلقوا بالفعل جرعة معززة". (أنسامد).

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