إيطاليا تبدأ تطعيم الأطفال ضد كورونا بدءا من ديسمبر

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - ستبدأ إيطاليا في تطعيم الأطفال بين أعمار 5 و11 سنة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بدءا من ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلن سكرتير وزارة الصحة، بييرباولو سيلري.



وأوضح سيلرس أمس، أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاما، يمكنهم بالفعل تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.



وتابع: "من الضروري تلقيح الأطفال، لأنهم إذا أصبحوا مرضى، فسيكونون عرضة للمضاعفات، من بينها المضاعفات الخطيرة"، مشيرا إلى أن الأطفال يمكنهم الإصابة بأمراض تستمر لفترة طويلة، لأن الفيروس يهاجم العديد من أعضاء الجسم.



وكان رئيس وكالة أطباء إيطاليا، جيورجيو بالو، قد أوضح أمس الأربعاء أن إيطاليا يمكن أن تعطي اللقاحات الكاملة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، إذا أصدرت وكالة الأدوية الأوروبية، قرارا في هذا الشأن خلال الأسبوع الجاري. (أنسامد).



