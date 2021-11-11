إيطاليا: جرعة ثالثة للذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - تتوسع إيطاليا في تقديم جرعة ثالثة للمواطنين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فاعتبارا من 1 ديسمبر المقبل، سوف يتم تقديم هذه الجرعة المعززة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما.



وسوف يتم التلقيح بهذه الجرعة المعززة، بلقاح mRna، لهؤلاء الذين مر على تلقيحهم بجرعتين 6 شهور.



وأعلن وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، خلال مسألة في البرلمان، تمديد حملة الجرعة المعززة، مؤكدا أن هذه الجرعة "استراتيجية للغاية"، موضحا أن هذه المرحلة ستستهدف 15 مليون إيطالي، ضمن الفئة العمرية بين 40 و60 عاما. (أنسامد).



