"شظايا الحمض النووي" تنقذ طفلة مصابة بضمور العضلات الشوكي

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - رغم أن عمرها لم يتعد الثلاث سنوات، إلا أن طفلة كانت على وشك الموت، فلم تكن قادرة على المشي أو حتى الجلوس، بسبب إصابتها بضمور العضلات الشوكي.



لكن علاج جيني، تم تقديمه بواسطة أطباء في مستشفى الأطفال ريجينيا مارغريتا في تورينو، يعتمد على شظايا الحمض النووي، ربما ينجح في إنقاذ حياة الطفلة.



وخضعت الطفلة لجراحة وعلاج جيني في وقت واحد، من أجل الشفاء من مرض ضمور العضلات الشوكي.



وقد يفتح هذا العلاج الجيني الجديد، الباب لعلاج هذا المرض النادر، الذي يصيب واحدا من بين كل عشرة آلاف شخص، والذي يتسبب في ضعف الخلايا العصبية الحركية، والخلايا العصبية التي تنقل الإشارات من الجهاز العصبي إلى العصلات.



وتم تطبيق هذا العلاج القائم على إجراء تعديل جينيي، من خلال مجموعة من الأطباء مختلفي التخصصات، بإشراف البروفسور فرانكا فاجيولي.



ويعتمد العلاج على استخدام شظايا قصيرة من الحمض النووي، وهي قليلة النوكليوتيدات المضادة للحساسية، التي تسمح بإنتاج البروتين المفقود، الضروري لتطور الخلايا العصبية الحركية وبقائها.



ويتم الحصول على الدواء من شظايا الحمض النووي، التي يتم اعطاؤها في السائل الدماغي الشوكي، من خلال ثقب أسفل الظهر، للتأكد من وصوله إلى الخلايا العصبية الحركية في النخاع الشوكي. ويستمر تقديم العلاج بالإعطاء كل 4 أشهر.



لقد كانت العمليات الجراحية ناجحة تماما، والآن يأمل أطباء الأطفال والمعالجون وأولياء الأمور في رؤية الطفلة تتخذ خطواتها الأولى وتتحرك بسهولة. (أنسامد).



