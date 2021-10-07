وزير الصحة الإيطالي: اللقاحات مفتاح رئيسي لإنهاء هذا الموسم

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - أكد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا أن اللقاحات هي المفتاح الأساسي لإنهاء الموسم الحالي، والانتقال نحو موسم جديد مختلف.



وأوضح سبيرانزا، على هامش المؤتمر الوطني الثامن والسبعين، لأطباء الأسرة المنضمين إلى Fimmg في بلدة فيلاسيميوس: " الرسالة الواضحة القادمة من كل أركان العالم هي أن اللقاحات هي مفتاح لإنهاء هذا الموسم، والسلاح الذي يسمح لنا بالانطلاق في موسم جديد مختلف".



وتابع:" الآن، سنناقش في مجلس الوزراء إمكانية فتح أبواب جديدة"، في إشارة إلى تخفيف المزيد من القيود المفروضة لكبح جماح وباء كورونا.



وأوضح الوزير: "ينبغي أن نستمر بشفافية في تقديم عناصر الأدلة العلمية، وبهذا التوجه، ينبغي أن نتوجه لبعض الأشخاص الذين لم يتلقوا بعد اللقاح"، موضحا أنه لا يزال شريحة أقلية من 15 % التي تستمر الحكومة في العمل عليها فيما يتعلق بالتطعيم.



وطالب الوزير الأطباء العموميين باستخدام كل طرق الإقناع لديهم من أجل تطعيم المزيد من المواطنين، موضحا أنه بفضل اللقاحات، تصبح العدوى أقل بكثير، الأمر الذي يقلل عدد الأفراد في المستشفيات والعناية المركزة. (أنسامد).



