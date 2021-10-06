دواء مبتكر فعال ضد التهاب القولون التقرحي

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - كشفت دراسة عالمية وبمشاركة إيطالية، فعالية دواء مبتكر ضد التهاب القولون التقرحي، وهو مرض التهابي مزمن يصيب القناة الأخيرة من الأمعاء.



وبينت الدراسة المنشورة في مجلة "نيو انجلاند جورنال أوف ميديسين New England Journal of Medicine"، والتي شارك فيها، سيلفيو دانيزي، المدير الجديد لوحدة أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، أن دواء أوزانيمود، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، لعلاج التصلب المتعدد، لديه فعالية في علاج التهاب القولون التقرحي.



وأجريت الدراسة على مدار 5 أعوام، في أكثر من 285 مركزا و30 دولة حول العالم، حيث تم تجريب الدواء على أكثر من 1000 مريض تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاما، يعانون من التهاب القولون التقرحي المعتدل أو الشديد.



وأوضح سيلفيو دانيزي:" أوزانيمود دواء معدل للمناعة، قادر على منع الخلايا الليمفاوية، الخلايا التي تلعب دورا رئيسيا في الأمراض الالتهابية داخل العقد الليمفاوية، في الواقع، يمنعها من الوصول إلى الأعضاء حيث تسبب الالتهاب وتلف الأنسجة".



وأضاف دانيزي: "الدواء ليس جيد وفعلا فحسب، ولكنه قادر على السيطرة على المرض لدى المرضي الذين فشلت معهم طرق العلاج الأخرى".



(أنسامد).



