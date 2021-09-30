إيطاليا: إطلاق حملة "اللقاح ينقذ حياتنا" ضد فيروس كورونا

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - أطلق الاتحاد الوطني للطلبات الطبية، Fnomceo، حملة تحت عنوان "اللقاح ينقذ حياتنا، دعونتا نتلقح ضد كوفيد 19"، لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح ضد الفيروس.



وتضم الحملة التي تستهدف الترويج للتطعيم ضد كوفيد 19، مبادرات من الأطباء، بالإضافة إلى نشر ملصقات كبيرة في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.



إلى جانب ذلك، فالحملة التي تحظى برعاية من وزارة الصحة الإيطالية، تضم مقاطع فيديو كثيرة، موجهة للمواطنين لتشجيعهم وتوعيتهم بأهمية اللقاح.



وتبرز الحملة أيضا نجاح اللقاحات على مر العصور في إنقاذ البشرية من الاوبئة، مثل وباء الجدري، الذي أودى بحياة 300 مليون شخصا في القرن العشرين.



وأوضح فيليبو أنيلي، رئيس Fnomceo: "أردنا من خلال الحملة التذكير بمثال من الأوبئة مثل الدفتيريا والجدري الرهيبة، لتذكير الجميع بأن التطعيم كان في خدمة الأنسانية، وسمح بوضع حد لأمراض قاتلة".



وتابع: "وكما حدث في الماضي مع الأوبئة، سيسمح لنا اللقاح ضد كوفيد 19، بحماية حياة وصحة الجميع، والخروج من كابوس الجائحة، لذا بصفتي طبيب ومواطن، فإن الدعوة أنه على الجميع ألا يخافوا، وأن يعتمدوا على العلم والتطعيم". (أنسامد).



