تراجع نسبة التطعيم في إيطاليا بـ 41% الأسبوعين الماضيين

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - مع وجود مخزون من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، يتجاوز 10 مليون جرعة، يشهد عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح انخفاضا خلال الأسبوعين الأخيرين، بنسبة 41%.



ووصلت نسبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الأسبوع بين 15 و21 سبتمبر، 486 ألف شخص.



ويرجع هذا الانخفاض إلى التردد تجاه أخذ اللقاح لدى الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 50 عاما، بطئ عملية التلقيح للشريحة العمرية بين 12 و19 عاما، وفق تقرير جديد لمؤسسة "جيمبي" الإيطالية.



إلى جانب ذلك، تشهد الإصابات بفيروس كورونا انخفاضا بنسبة 14.9% خلال الأسبوع الأخير، وهو الأمر نفسه بالنسبة للحالات التي يتم نقلها للمشفى أو الرعاية المشددة.



غير أن نسبة الوفيات بالفيروس تظل مستقر، عند 294 حالة وفاة في أسبوع.



وعبرت المؤسسة عن قلقها من استئناف الدراسة في المدارس، معتبرة أن الاجراءات المتخذة في الوقت الحالي للسيطرة على الإصابات غير كافية للتصدي لمتحور "دلتا" لفيروس كورونا. (أنسامد).



