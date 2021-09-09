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إيطاليا تستعد لتقديم جرعة ثالثة لذوي المناعة الضعيفة
ضد فيروس كورونا المستجد
    (أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - تدرس وكالة الدواء الإيطالية "أيفا" التاريخ المحدد لبدء تقديم جرعة ثالثة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، للأشخاص الذين يعانون من هشاشة نظامهم المناعي.

    ومن المقرر أن تستهدف حملة الجرعة الثالثة من اللقاحات ضد كورونا الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 80 عاما، والعاملين في القطاع الصحي.

    ورغم انتظار قرار رسمي من وكالة الدواء الإيطالية، إلا أنه يبدو أن هناك ميل لتنبي هذا القرار.

    ووفقا للمعلومات، فإن اللجنة العلمية الفنية بالوكالة، ترحب بجرعة ثالة من اللقاح لذوي المناعة الضعيفة، ورغم ذلك فإن القرار النهائي لا يزال قيد الدراسة، ومن المتوقع إعلانه اليوم، الخميس.

    ووفقا للخطة، فإنه بدءا من نهاية سبتمبر، سيتم تقديم الجرعة الثالثة للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، قبل أن يتبعهم الأشخاص الذين لديهم أكثر من 80 عاما، حتى نهاية العام وبداية العام المقبل.

    وخلال يناير وفبراير، سيتلقى العاملون في القطاع الصحة هذه الجرعة الإضافية. (أنسامد).

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