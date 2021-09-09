إيطاليا تستعد لتقديم جرعة ثالثة لذوي المناعة الضعيفة

"إيني" تجرب الاندماج المغناطيسي لانتاج الطاقة النظيفة
نجاح أول اختبار مغناطيسي فائق للاندماج النووي
المغرب: التجمع الوطني يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية
طيران الإمارات تطلق عروضا جذابة لزيارة دبي و إكسبو 2020
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
أسبوع البندقية للزجاج "فيفا فيترو"، مهرجان دولي يبرز اجمل فنون البندقية على الإطلاق
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي
اللاعبات الايطاليات في اوليمبياد طوكيو 2020
احتفالات بعيد الفادي الاقدس بالبندقية