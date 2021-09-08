وزير الصحة الإيطالي:نقيم البيانات الحالية حول متحورات كورونا

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - أكد وزير الصحة الإيطالية الإيطالي، روبرتو سبيرانزا أنه جاري تقييم البيانات الحالية حول متحورات فيروس كورونا الموجودة في البلاد، مشيرا إلى أن تقييم البيانات تحتاج إلى بضعة أسابيع.



وتابع الوزير: "خلال هذه الساعات، نعمل على مد شهادة المرور الأخضر ونقيم بعد ذلك البيانات"، مشيرا إلى أن دراسة البيانات يحتاج إلى بضعة أسابيع، من أجل اتخاذ قرارات جديدة خاصة بالتعامة مع وباء كورونا.



وتابع الوزير بالقول إنه مع متحورات كورونا التي تنتشر في البلد، فإن اللقاحات جميعها فعالة، وتعد سلاح غير عادي.



واستطرد الوزير، حتى الآن، لم يتحدث أحد عن عودة الإغلاق، هو فقط سالفيني من يتحدث عن ذلك كل يوم من أجل إثارة الجدل، مضيفا، "أعتقد أنه ينبغي الإصرار على حملة التطعيم، وأطلب من جميع السياسيين الممثلين للمؤسسات، عدم إثارة الغموض". (أنسامد).



