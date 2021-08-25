إيطاليا: تطعيم 80% من المواطنين بحلول نهاية سبتمبر

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - أكد مفوض تطبيق التدابير الصحية لاحتواء كورونا، الجنرال فرانشيسكو فيليولو أن السلطات تستهدف تطعيم 80% من السكان فوق 12 عاما، بحلول 30 سبتمبر.



وبلغ عدد الجرعات التي تم تقديمها منذ بدء حملة التطعيم 75،622،961 جرعة، وبذلك تصل نسبة المواطنين فوق 12 عاما المحمين من فيروس كورونا إلى أكثر من 67،6%، أي ما يعادل 36،5 مليون شخص محصن بالكامل.



إلى جانب ذلك، فقد تجاوزت نسبة الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح حاجز الـ 72،3%، أي ما يعادل 39 مليون مواطن. وتصل النسبة إلى 77% إذا تم حسب الجرعة الواحدة والأشخاص المصابين بالفعل معا.



وفي بيان للجنة الوطنية للسلامة الحيوية والتكنولوجيا الحيوية، فقد اقترحت جعل التلقيح إلزامي للموظفين الذين يشغلون وظائف وأنشطة عامة تجعلهم في اتصال وثيق مع المواطنين، ولكن يرجع القرار النهائي في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء.



وأوضحت اللجنة: "يؤيد مجلس الإخلاقيات باللجنة، إعطاء لقاح مضاد للفيروس، للجميع، أنه يعتبر حق للمواطن".



إلى جانب ذلك، كشفت مصادر حكومية أن الحكومة ستلجأ إلى تمديد فترة شهادة "المرور الأخضر من 9 إلى 12 شهر، اعتبارا من الجرعة الثانية، مما يعني سريان مفعولها حتى بعد نهاية العام، للعاملون في القطاع الصحي. (أنسامد).



