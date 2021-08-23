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جمال و صحة - نمط العيش
من الموز إلي العنب ، مكونات الفاكهة للجمال الفائق
    (أنسامد) - أغسطس 23 - روما - دخلت الفاكهة في مكونات العناية بالبشرة. إنه حليف جمال قوي للغاية بفضل التركيز العالي للفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الدهنية الأساسية المتعددة غير المشبعة.

    بلإضافة إلى فائدتها على طاولة الطعام ، فهي هنا في قاعدة الكريمات ، خاصة الكريمات الطبيعية والعضوية. لإستخدامها في روتين جمالك للحصول على سلطة فواكه حقيقية من المكونات المفيدة ولبشرة صحية ومشرقة.

    ومن هذه القاكهة هناك الموز الوردي للتوحيد والتلطيف والحيوية ، الأفوكادو ضد جفاف الجلد، التوت الأزرق بخصائصه المضادة للأكسدة، العنب لتقوية ومكافحة الشيخوخة والبرتقال الغني بفيتامين سي لبشرة متوهجة. (أنسامد).

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