من الموز إلي العنب ، مكونات الفاكهة للجمال الفائق

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - دخلت الفاكهة في مكونات العناية بالبشرة. إنه حليف جمال قوي للغاية بفضل التركيز العالي للفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الدهنية الأساسية المتعددة غير المشبعة.



بلإضافة إلى فائدتها على طاولة الطعام ، فهي هنا في قاعدة الكريمات ، خاصة الكريمات الطبيعية والعضوية. لإستخدامها في روتين جمالك للحصول على سلطة فواكه حقيقية من المكونات المفيدة ولبشرة صحية ومشرقة.



ومن هذه القاكهة هناك الموز الوردي للتوحيد والتلطيف والحيوية ، الأفوكادو ضد جفاف الجلد، التوت الأزرق بخصائصه المضادة للأكسدة، العنب لتقوية ومكافحة الشيخوخة والبرتقال الغني بفيتامين سي لبشرة متوهجة. (أنسامد).



