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جمال و صحة - نمط العيش
الفستان الصيفي الاستوائي لهذا الموسم
    (أنسامد) - أغسطس 21 - روما - يبرز الفستان الصيف يالاستوائي هذا الموسم باتجاهات السوق: الفستان الاستوائي ، العملي ، الخفيف ، بألوان مشمسة مزهرة للعديد من مختلف الزهور ، ويفضل أن يكون بأكمام منتفخة أو أشرطة رفيعة.

    طورت Trendalytics متوسط ;;عمليات البحث الأسبوعية: هناك 7.4 مليون بحث عن الفستان الاستوائي ، + 59٪ مقارنة بالعام الماضي.

    محرك رئيسي للسوق وجديد في السوق: 57٪ من المنتجات جديدة في الأشهر الثلاثة الماضية و 20٪ من رموز التخزين التعريفية الجديدة غير متوفرة. الملابس الاستوائية معروضة في سوق الأزياء السريعة ، حيث يتراوح متوسط ;;السعر بين 16 و 20 يورو. (أنسامد).

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