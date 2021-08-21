الفستان الصيفي الاستوائي لهذا الموسم

(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - يبرز الفستان الصيف يالاستوائي هذا الموسم باتجاهات السوق: الفستان الاستوائي ، العملي ، الخفيف ، بألوان مشمسة مزهرة للعديد من مختلف الزهور ، ويفضل أن يكون بأكمام منتفخة أو أشرطة رفيعة.



طورت Trendalytics متوسط ;;عمليات البحث الأسبوعية: هناك 7.4 مليون بحث عن الفستان الاستوائي ، + 59٪ مقارنة بالعام الماضي.



محرك رئيسي للسوق وجديد في السوق: 57٪ من المنتجات جديدة في الأشهر الثلاثة الماضية و 20٪ من رموز التخزين التعريفية الجديدة غير متوفرة. الملابس الاستوائية معروضة في سوق الأزياء السريعة ، حيث يتراوح متوسط ;;السعر بين 16 و 20 يورو. (أنسامد).



