إقبال هائل على الصيدليات للحصول على شهادة "المرور الأخضر"

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - إقبال هائل على الصيدليات الإيطالية من أجل الحصول على الاختبارات اللازمة للحصول على تصريح "المرور الأخضر Green Pass" لمدة 48 ساعة، للعائلات التي لديها أطفال وشباب.



وبحسب اتحاد الصيدليات الإيطالية Federfarma، فإن هذا الزيادة الكبيرة في الأشخاص الساعين للحصول على الاختبارات، باتت ملحوظة منذ قبل 15 أغسطس، لاسيما من قبل الأسر التي ترغب للمغادرة لقضاء العطلات.



ويشير الاتحاد إلى أن هذا النمو ملحوظا في كل من المدن وأماكن العطلات.



وفي مدينة كابري، يطلب الأهالي هذه الاختبارات حتى يتمكنوا من الخروج في الليل لأماكن السهر والمطاعم.



غير أن هذه الأرقام الكبيرة تكشف أن "الكثير من الناس لم يتم تطعيمهم بعد"، وفق الرئيس السابق لـ Ferderfarma Campania، نيكولا ستابيل. (أنسامد).



