كورونا: إيطاليا تسجل 54 حالة وفاة و5273 إصابة جديدة

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - سجلت إيطاليا خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة، 54 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5273 إصابة جديدة بالفيروس، بحسب بيانات وزارة الصحة الإيطالية.



وأجرت الوزارة خلال نفس المدة أكثر من 238 ألف مسحة، والتي أظهرت انخفاض معدل الإيجابية بالفيروس إلى 2،2%.



وتظهر البيانات أكثر من ضعف حالات الوفيات بالفيروس بالمقارنة بأمس، الثلاثاء، حيث تم تسجيل 24 حالة وفاة فقط.



ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل 125 ألف و510 حالة وفاة بالفيروس، بينما وصلت نسبة الإصابات 4449606 شخصا، شفا منهم 4191980 شخصا.



ويوجد حاليا 423 مريضا بالفيروس في العناية المركزة في مجمل الأراضي الإيطالية، بزيادة قدرها 19 حالة، مقارنة بالأمس.



بينما يبلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج ضد الفيروس في الأقسام العادية بالمستشفيات 3472، بزيادة 138 عن أمس. (أنسامد).



