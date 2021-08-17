لومبارديا: 65% من المراهقين يحجزون من أجل تلقي اللقاح

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - حجز حوالي 495 ألف مراهق، أي ما يعادل 65% من إجمالي المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عاما، في لومبارديا، من أجل تلقي اللقاح.



ومن بين هؤلاء، تلقى 379 ألف و699 مراهقين (حوالي 50% منهم)، الجرعة الأولى من اللقاح، بينما أكمل 234 ألف و208 مراهقين (30% من المراهقين) أكملوا دورة اللقاح، بحسب مذكرة للمديرية العامة للرعاية الاجتماعية في منطقة لوبماردي.



ووفقا للمذكرة، فإن منطقة لومبارديا، بالاتفاق مع المفوض الجنرال فرانشيسكو فيجليولو، اختارت مواصلة الحملة مع الشباب أيضا، من خلال تنظيم الحجز على البوابة الألكترونية المخصصة، يليها التطغين في غضون 48 ساعة في مراكز محددة. (أنسامد).



