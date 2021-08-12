إيطاليا: 70% من البالغين حصلوا على الجرعة الأولى

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا أن 70% من الأشخاص الذين يمكن تلقيحهم في إيطاليا، قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه النتائج مشجعة للغاية.



وأضاف الوزير، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك:" ينبغي أن نستمر في هذا الطريق، لأن اللقاحات هي أفضل وسيلة لبدء موسم مختلف"، موجها الشكر لكل الفرق الطبية والأشخاص الذين يعملون على تحقيق هذا الهدف.



اعتبارا من 16 أغسطس، سيتمكن جميع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، من الحصول على التطعيم دون حجز. (أنسامد).



