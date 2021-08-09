إيطاليا: تسجيل 5737 حالة جديدة بكورونا و15 ضحية خلال 24 ساعة

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - سجلت إيطاليا خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة 5،735 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في تراجع واضح عن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في اليوم السابق، والبالغة 6،902 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء أمس الأحد.



كما تراجعت أيضا أعداد ضحايا الفيروس اليومية في إيطاليا، إذ أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة، مقارنة بـ 22 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.



وبهذه الأرقام، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا، منذ تفشي الوباء إلى 128،220 حالة، بينما وصلت عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى أكثر من 4،396 مليون.



وعلى صعيد آخر، فقد أجرت وزارة الصحة أكثر من 203 ألف مسحة خلال اليوم الأخير، مقارنة بما يقرب من 294 ألف مسحة في اليوم الأسبق.



ووصل معدل الحالات الإيجابية وفقا للمسحات إلى 2،8%، مقابل 2،3% السبت.



كما تم وضع 299 مريض بكورونا في غرف العناية المركزة، وفق الوزارة.



(أنسامد).



