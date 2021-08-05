إيطاليا: جواز أخضر إلزامي للمدارس والجامعات والقطارات

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - اتفق مجلس الوزراء الإيطالي على ضرورة وجود جواز أخضر (كوفيد-19) إلزامي لفريق المدرسين والعاملين في المدارس، وكذلك في الجامعات، إضافة إلى ركاب وأطقم القطارات والطائرات، بحسب ما علمت وكالة "أنسا"، وأكدته صالة التدقيق لدى مجلس الوزراء.



ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء الإيطالي، مرسوم بهذه الإجراءات الجديدة عصر اليوم، الخميس.



وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضا، إلزام طلاب الجامعات بتقديم جواز أخضر معهم، بالإضافة إلى الأساتذة الجامعيين، في حين لا يزال النقاش دائر حول امكانية تطبيق هذا القرار على طلاب المرحلة الثانوية الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر.



وبحسب مصادر حكومية، فإن الحكومة تستبعد فكرة إقرار مسحات مجانية ضد الفيروس، لأنها قد تثبط عزيمة الشباب عن تلقي اللقاح، موضحة أن إطار العقوبات المفروضة على موظفي المدرسة الذين سيتجاهلون الحصول على الجواز الأخضر لم يتم تحديده بعد.



تبين المصادر أيضا أن الذين لن يتمكنوا من الذهاب إلى العمل لأنهم لا يمتلكون شهادات خضراء، سيتم اعتبارهم غائبين بدون مبرر.



وفيما يتعلق بالحافلات، فالحكومة لا تزال تدرس أي الخطوط التي سيتم إلزام فيها الحصول على الشهادة الخضراء، مع توجه لفرض هذا الإجراء على رحلات الحافلات العابرة لمنطقتين.



على صعيد آخر، تخطط الحكومة لزيادة سعة النقل لمسافات طويلة، من 50% مثلما هو مفروض حاليا، إلى 80% من المقاعد المتاحة في القطارات.



ولكن، لن تكون الشهادة الخضراء إلزامية للحافلات التابعة لوسائل النقل العام المحلية، ومترو الأنفاق، والقطارات الإقليمية.



(أنسامد).



