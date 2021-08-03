إيطاليا:السماح لزيارة دور رعاية المسنين يوميا ولمدة 45 دقيقة

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - أوضح منشور بشأن دخول وزياردة دور رعاية المسنين التابعة لوزارة الصحة، أنه امتثالا للوائح والمبادئ التوجيهية، فإنه يمكن للمواطنين زيارة دور رعاية المسنين ومنازل التقاعد للأشخاص الذين يعانون من إعاقة، خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها أيام الإجازات، شريطة أن يكونوا حاملين لجواز المرور الأخضر كوفيد-19.



ووفقا للمنشور، فإن الزيارات ينبغي أن تتم خلال مدد تتناسب مع الحاجة إلى المساعدة، وبمدة تصل إلى 45 دقيقة.



كما اشترط المنشور أيضا على الأشخاص الذين يرغبون زيارة دور رعاية المسنين، الخضوع لمسحات سريعة ضد الفيروس، إلى جانب حمل شهادات الجواز الأخضر. (أنسامد).



