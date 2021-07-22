إيطاليا: اتجاه لتمديد حالة الطوارئ ضد كورونا حتى نهاية العام

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - تتجه إيطاليا إلى تمديد حالة الطوارئ ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد)، حتى 31 ديسمبر، هذا ما كشفته معلومات من مجلس الوزراء الإيطالي، حصلت عليها وكالة "أنسا"، ليؤكد الفرضيات التي انتشرت بالأمس، الأربعاء.



ووفقا للمعلومات، فسوف يتم استخدام جواز المرور الأخضر، بدءا من 5 أغسطس المقبل، لدخول المقاهي والمطاعم.



وأيضا، فستشغل وحدات العناية المٌركزة 20 إلى 30% في المناطق التي سيتم تصنيفها برتقالية، بينما ستكون بين 30 إلى 40% في المناطق الحمراء.



ومن جانب آخر، فقد أظهرت المعلومات من غرفة التحكم بمجلس الوزراء، ستبقى ملاهي الرقص مغلقة، ولن يسمح بدخولها حتى لحاملي جواز المرور الاخضر. (أنسامد).



