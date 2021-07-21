إيطاليا أقل الدول الأوروبية في "الوزن الزائد"

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - جاءت إيطاليا في أسفل قائمة دول الاتحاد الأوروبي، من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، بحسب بيانات لجهاز الإحصاء الأوروبي "يورو ستات Eurostat".



وكشفت البيانات التي تعود إلى عام 2019، إن إيطاليا جاءت أقل من المتوسط الأوروبي للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. فبالمقارنة بمتوسط 53% في أوروبا، سجلت إيطاليا نسبة 46%.



وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية للدول الأقل من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، بنسبة 47%، تلتها لوكسمبورج 48%.



وسجلت كرواتيا ومالطا أعلى معدل للأشخاص ذو الوزن الزائد، بنسبة 65%.



وعلى جانب آخر، فقد كشفت البيانات في جميع دول الاتحاد أن الرجال يعانون من زيادة الوزن أكثر من النساء، باستثناء أولئك الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر.



أشارت البيانات أيضا إلى أنه كلما كانت الفئة العمرية أكبر، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، إذ تم تسجيل أقل نسبة للسمنة بين الشباب بين أعمار 18 و24 عاما (25%)، بينما في الفئة العمرية بين 65 و74 كانت أعلى نسبة (66%). (أنسامد).



