إيطاليا: ارتفاع الإصابات بـ 61% وانخفاض الوفيات جراء كورونا

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - ارتفعت نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الأخير 7- 13 يوليو، بنسبة 61،4% مقارنة بالأسبوع السابق، بينما سجلت نسبة تلقي المستشفيات للمرضى وكذلك الوفيات انخفاضا في إيطاليا.



وبحسب مؤسسة المراقبة المستقلة على الإصابات "جيمبي"، فقد انخفض عدد حالات الاستشفاء (النقل للمستشفى) جراء كورونا بنسبة 11،3%، مسجلة 1128 حالة، مقابل 1271 حالة تم استقبالها في المستشفى الأسبوع الماضي.



وفيما يتعلق بالوفيات، فقد انخفضت بنسبة 35،8%، لتبلغ 104 حالة خلال الأسبوع الأخير، مقابل 162 حالة في الأسبوع السابق، بمتوسط 15 حالة وفاة يوميا، مقابل 24 حالة الأسبوع الماضي.



وأوضح رئيس مؤسسة جيمبي، نينو كارتابيلوتا: "في مقدمة الحالات الجديدة، هناك زيادة أسبوعية صافية، علاوة على ذلك، هناك انخفاض في الاختبارات، الأمر الذي يجعل من المستحيل تتبع جهات انتقال العدوى بشكل كاف".



ومنذ بداية شهر مايو، انخفض عدد الأشخاص الذين تم فحصهم اسبوعيا بشكل تدريجي بنسبة 56،3%، من 662549 فحص إلى 289869 فحص في الأسبوع 7 - 13 يوليو 2021. (أنسامد).



