إيطاليا: 100 ألف توقيع لإجراء استفتاء على القتل الرحيم

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - أعلنت جمعية "لوكا كوشيوني Luca Coscioni" أن هناك أكثر من 100 ألف شخص وقعوا على وثيقة من أجل إجراء استفتاء على "القتل الرحيم القانوني"، موضحة إنه إذا أخذت التقديرات الاشتراكات في المكاتب البلدية، فإن الرقم قد يزيد بـ 10 ألف أخرى.



وبينت الجمعية أن هناك تعبئة وطنية غير عادية، والتي شهدت على وجه الخصوص بين 9 و12 يوليو، طوابير التسجيل، على أكثر من 1000 طاولة تم وضعها في أكثر من 250 بلدية.



وأوضحت الجمعية أن أكثر 5 مناطق شهدت توقيعات، هي فالي داوستا، وبيدمونت وإميليا رومانيا وترينتينو ألتو أديجي.



وشارك في جمع التوقيعات، العديد من المتطوعين في جمع أنحاء إيطاليا في أكثر من 2000 بلدية، بالإضافة إلى محامين وشركات محاماة. كما شهدت بعض القنصليات حول العالم توقيعات على هذه الوثيقة، والتي سجلت حتى الآن 70 توقيعا لإيطاليين مقيمين في الخارج.



وأوضح ماركو كاباتو، أمين صندوق الجمعية: " لقد هيئنا الظروف للوصول إلى هدف 500 ألف توقيع بحلول 30 سبتمبر، على الرغم من العوائق والعقبات من جميع الأنواع، والتي نتغلب عليها بفضل العمل الاستثنائي لـ 12 ألف متطوع".



وتابع كاباتو: "أنه أمر مثير للذهول أن نرى كيف أن النقاش السياسي الرسمي غير مهتم تماما بمسألة الموت الرحيم، بينما الشعب مستمر في التوقيع، حيث تتشكل الطوابير بمجرد فتح مآدبة للتوقيع". (أنسامد).



