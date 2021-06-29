إيطاليا: 13،7 مليون شخص قاموا "بتنزيل" البطاقة الخضراء

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - كشف وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا أن هذا الصباح، قام 13،7 مليون شخص بتنزيل شهادة EU Covid الرقمية، المعروفة أيضا باسم البطاقة الخضراء الرقمية، أو الجواز الأخضر.



وتابع الوزير:" أعتذد أن هذا حدث إيجابي جدا، لأنه يشير إلى أن هناك اهتمام كبير وأن هذه الآلية التي تم وضعها على المستوى الأوروبي، تعمل".



وبشأن ما إذا كان هناك تغييرات متوقعة في إجراءات الحصول على البطاقة الخضراء، جراء فصيلة دلتا المتحورة لفيروس كورونا، أوضح الوزير: "من الواضح أن جميع التقييمات سيتم إجرائها مرحلة بمرحلة".



ولكن وكيل وزارة الصحة الإيطالية، بيرباولو سيلري، قد أوضح خلال لقاء على "راديو 24"، أنه من المحتمل أن الفصيلة دلتا المتحورة من نكورونا، قد تجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة صياغة الجواز الأخضر، مع السماح بالحصول عليها بعد الجرعة الثانية من اللقاح. ورغم ذلك، أوضح سيلري: "من السابق لأوانه قول ذلك، لا نزال ننتظر البيانات التي ستظهر خلال أسبوع أو اسبوعين". (أنسامد).



