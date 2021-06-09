الموافقة على أول دواء يبطئ مرض الزهايمر

(أنسامد) - يونيو 9 - روما - أنه أول دواء يحصل على الضوء الأخضر ضد مرض الزهايمر منذ 20 عام. أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الضوء الأخضر لاستخدام عقار أدوكانوماب Aducanumab، لعلاج مرض الزهايمر، بعد 20 عاما من الفشل البحثي أمام هذا المرض واسع الانتشار حول العالم.



وأعطى هذا العقار الجديد، جرعة أمل لملايين المرضى بالزهايمر حول العالم، الذين عاشوا احباط طويل بسبب فشل التجارب على العديد من الأدوية خلال العقدين الأخيرين.



العلاج الذي طورته شركة بيوجين، لديه القدرة على إبطاء مسار المرض، ويساعد في تحفيز الذاكرة واللغة لدى المرضى.



العلاج يتكون من حقنة وريدية يتم أخذها مرة واحدة شهريا، والتي تساعد على تنشيط القدرات المعرفية لمدى المرضى.



العلاج الجديد هو الأول من نوعه لأنه يعالج المرض نفسه، ويهاجم أعراض الخرف.



ووفقا للموقع الألكتروني لوزارة الصحة الإيطالية، فإن هناك أكثر من مليون مريض بالخرف، بينهم 600 ألف شخص بمرض الزهايمر، بينما يشارك حوالي 3 مليون شخص بشكل مباشر أو غير مباشر في رعايتهم، مما يعني وجود عواقب على المستوى الاقتصادي والتنظيمي.



وحول العالم، فقد تم تسجيل 35،6 مليون إصابة بالخرف، وفق احصاءات تعود لعام 2010، مع توقع أن يتضاعف الرقم بحلول عام 2030.



(أنسامد).



