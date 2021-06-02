إيطاليا: بدء إغلاق مراكز التطعيم تدريجيا ابتداءا من سبتمبر

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - تنوي إيطاليا البدء في غلق مراكز التطعيم باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، تدريجيا ابتداءا من سبتمبر المقبل، في الوقت الذي أعطت الدولة الضوء الأخضر للصيدليات بتقديم اللقاح للمواطنين.



وأعلن رئيس منطقة لاتسيو، نيكولا زينجاريتي، أنه بفضل الصيدليات والتقدمات الملحوظة في التطعيم، والدور الذي يلعبه أطباء الأسر، فإنه سيتم بدء الغلق التدريجي لمراكز التطعيم المستخدمة ضمن حملة التطعيم الحالية التي تجريها إيطاليا.



وتابع زينجاريتي، من داخل صيدلية في العاصمة روما، مع بدء الصيدليات تقديم اللقاح للمواطنين: " سيتم تسليم كل شيء تدريجي إلى شبكة من الصيدليات والممارسين العامين". (أنسامد).



