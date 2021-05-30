إيطاليا: بدء التلقيح الشامل حتى سن 12 عاما من 3 يونيه

(أنسامد) - مايو 30 - روما - في غضون بضعة أيام، سيكون كل شخص في إيطاليا يبلغ من العمر 12 عاما فأكثر، لديه الحق في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مع إطلاق حملة التطعيم الشاملة بداية من 3 يونيه القادم.



وبحسب مفوض الطوارئ، الجنرال فيجليولو، فإنه سيتم إطلاق حملة شاملة في 3 يونيه، وستطال جميع الشركات أيضا، مشيرا إلى أن وكالة الأدوية الإيطالية سوف تعطي رأيها بشأن تلقيح الفئات الصغيرة عمريا، بعدما أعطت وكالة الأدوية الأوروبية رأيها بالموافقة.



وأوضح فيجليولو: "سبق وأن ضممت المراهقين في الخطة المقدمة في مارس، والتي شملت الفئات بين 12 و15 عاما"، والبالغ عددها 2 مليون و300 ألف شخص.



ومن المتوقع استخدام لقاح فايزر لهذه الفئات، لكن مكاتب المفوض لم تحدد ما إذا كان التطعيم لهذه الفئات سيكون عبر مراكز التطعيم أم الصيدليات أم أطباء الأطفال أم أطباء الأسرة.



ومن جانبه، أشاد وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، بهذه الخطوة الهامة والتي تسبق إعادة فتح المدارس المقررة في سبتمبر المقبل. (أنسامد).



