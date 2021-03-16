إيطاليا تعلق احترازيا استخدام لقاح استرازينيكا

(أنسامد) - مارس 16 - روما - قررت وكالة الأدوية الإيطالية مد الحظر الاحترازي والمؤقت المفروض على استخدام لقاح أسترازنكا ضد وباء كورونا، في جميع الأراضي الوطنية، في انتظار قرار وكالة الأدوية الأوروبية، في الوقت الذي أعلنت فرنسا وألمانيا تعليق استخدام اللقاح.



وبينت الوكالة أن قرار تعليق استخدام لقاح استرازنكا جاء لأسباب احترازية، وتم التوصل إليه عقب مباحثات مع رئيس الوزراء، ماريو دراغي، ووزير الصحة، روبرتز سبيرانزا.



وبحسب مصادر في وزارة الصحة الإيطالية، فإن سبيرانزا أجرى مباحثات مع نظراءه في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في هذا الشأن.



قرار تعليق استخدام اللقاح جاء بالتنسيق مع بعض الدول الأوروبية، لأسباب احترازية، في انتظار الاجتماع القادم لوكالة الأدوية الأوروبية التي ستعطي قرارا حاسما حول اللقاح، وفق المصادر.



(أنسامد).



