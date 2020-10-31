عالم ايطالي:الوقاية من سرطان القولون تبدأمن سن 45 سنة

انسامد - 31 اكتوبر - تشرين الاول - اعلن العالم الايطالي روبرتو فارسي ، رئيس وحدة جراحة الأورام طفيفة التوغل في مستشفى جيميللي في روما ضرورة البدء في الوقاية من سرطان القولون من سن 45 سنة بدلا من 50 سنة كما كان الحال في السابق .



و اشار الي انه تم اكتشاف العديد من الحالات المبكرة لدى الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر كما أنه يتعين علينا في حالات كثيرة إجراء عملية جراحية للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و 44 عامًا.وفسر ذلك بانه ربما السبب يكمن في تغير نمط الحياة والنظام الغذائي والسمنة والخمول والكحول والتدخين " واكد ان سرطان القولون هو مرض في 20٪ من الحالات "من أصل وراثي ولكن في 80٪ من الحالات يكون غير ذلك وقد تكون هناك عوامل خطر ، مثل التاريخ العائلي وقد يعاني المريض من التهاب القولون التقرحي ومرض كرون أو نتيجة مباشرة للقيام بعلاجات مثبطة للمناعة ، والتي تتطلب فحصًا مبكرًا لهذه الفئات على الأقل ".



واضاف انه في إيطاليا وحدها ، يتم تسجيل 50000 حالة جديدة من سرطان القولون كل عام ،بالاضافة الي 500000 في أوروبا.



