ايطاليا قد تمد الارتداءالإجباري للكمامات مع استمرار الإصابات

أنسامد - 3 أغسطس/ آب - تتجه إيطاليا إلى تمديد الارتداء الإجباري للكمامات حتى منتصف أغسطس الجاري، في جميع الأماكن المغلقة التي يدخلها الجمهور، وكذلك القطارات والمحلات التجارية، مع استمرار الإصابة والارتفاع الطفيف الملحوظ في عدد الوفيات.



ورغم عدم وجود قرار رسمي، إلا أنه يبدو أن تجديد الارتداء الإجباري للكمامات جاري العمل به فعليا، إذ كشفت مصادر حكومية أن المرسوم الوزاري الذي سيتم تبنيه خلال الأسبوع المقبل سوف يمد القيود المعمول بها حاليا، من بينها تجديد الارتداء الإجباري للكمامات.



وحتى الآن، فإن القرار الموقع من وزير الصحة في 1 أغسطس، يفرض استخدام وسائل الحماية حتى منتصف الشهر الجاري.



وسجلت إيطاليا 239 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة بين السبت والأحد، وهو معدل أقل من المسجل في اليوم السابق له، والذي وصل إلى 259 إصابة. ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 8 وفيات بالفيروس خلال الأحد، بالمقارنة بـ 5 حالات خلال السبت، جميع هذه الوفيات في إقليم لومبارديا.



وخلال الأحد، أجرت وزارة الصحة 43269 مسحة ضد الفيروس، بأقل بنسبة 17 ألف مسحة عن تلك التي تم إجرائها خلال السبت.



وحتى الآن، سجل إقليم لومبارديا، الذي يأتي على رأس التصنيف الأعلى للإصابة والوفيات، 16815 حالة وفاة منذ بدء الوباء.



