إيطاليا-أمراض نادرة: المزيد من العلاج لمليوني شخص

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - عقد مؤخرا اجتماعاً للجنة الوطنية للأمراض النادرة التابعة لوزارة الصحة الإيطالية حول ضرورة تسريع العمل لتقديم العلاج المناسب لمليوني إيطالي مصابون بالامراض النادرة.



وقال وكيل وزارة الصحة مارسيلو جوماتو إن الاجتماع أكد اهتمام الحكومة الإيطالية بالمصابين بالأمراض النادرة وأيضاً بمقدمي الرعاية لهم وتحسين وصول العلاج الخاص بهم والتغلب على التفاوتات الإقليمية وتنفيذ القانون بسرعة أكبر.



وأضاف أن الأفق الزمني وهو ثلاث سنوات سيعمل على تنفيذ الإجراءات المطلوبة واختبار فعاليتها مع المراقبة المستمرة والدقيقة لها، مؤكداً على ضرورة إيجاد الموارد اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والذي يتناول بشكل مباشر ودقيق أهداف التشخيص والعلاج والتدريب لتحسين حياة المرضى. (أنسامد).



