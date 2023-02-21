إيطاليا : ضرورة تحديث37 الف جهاز تصوير تشخيصي

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - أصبحت أجهزة التصوير التشخيصي مثل الاشعة المقطعية والتصوير الاشعاعى للثدي والتصوير بالرنين المغناطيسى قديمة وهناك ما يقرب من 37 الف جهاز لم يعد يتماشون فعلياً من مستوي التقدم التكنولوجي الحالي.



ويقول مرصد تقنيات التصوير التشخيصي بالتعاون مع الرابطة الإيطالية للمهندسين السريريين إن 92 بالمائة من أجهزة تصوير الثدي الاشعاعية يبلغ عمرها أكثر من 10 سنوات وأن هذا ينطبق أيضاً على 96 بالمائة من أجهزة فحص التصوير المقطعي.



ويشير رئيس الخدمات الطبية الإلكترونية والمتكاملة انيللو اليبيرتي إلى، "على مر السنين، تأثرت القاعدة المثبتة بالتأكيد بسلسلة من العوامل: الاستثمارات المحدودة والتمويل المخصص للرعاية الصحية، وقلة الاهتمام بالابتكار في الأماكن العامة وسياسات الشراء، واستمرار مستويات ومنطق سداد الخدمات التي لا توفر حوافز للتحديث التكنولوجي". (أنسامد).



