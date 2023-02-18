إيطاليا : انطلاق حملة في روما للتوعية بالأمراض النادرة

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - وصلت حملة التوعية بالأمراض النادرة التي تم إطلاقها على الحافلات الكهربائية تحت شعار "لنوحد قوانا"، في شهر فبراير الماضي، إلى العاصمة الإيطالية روما أيضًا.



وتم طلاء الحافلات الكهربائية العاملة على الخط 119 في العاصمة روما، وعددها 4 حافلات كهربائية، بألوان يوم الأمراض النادرة. تم إطلاق هذه المبادرة من جانب الاتحاد الإيطالي للأمراض النادرة Uniamo، من محطة الحافلات للخط 119 في ساحة فينيسيا.



وتمتد هذه المبادرة حتى 14 مارس، وتهدف للتوعية بنضال المصابين بالأمراض النادرة وتعريف المواطنين بالتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.



وتعبر رسالة Uniamo، المنسق الوطني ليوم الأمراض النادرة، عن الرحلة الطويلة للمصابين والعديد من العقبات التي تواجه الأشخاص المصابون بأمراض نادرة خلال حياتهم.



وحضر تدشين المبادرة كل من وكيل وزارة الصحة مارسيلو جيماتو، ورئيس المعهد العالي للصحة سيلفيو بروسافيرو، ومستشار السياسات الصحية والاجتماعية في بلدية روما، باربرا فوناري.



وقالت أناليسا سكوبينارو، رئيسة الاتحاد الإيطالي للأمراض النادرة : ستكون الحافلات بمثابة تذكير لنا بأن مجتمعنا في حالة انتظار وتيقظ. دعونا نتحد وننسق لليوم العالمي للأمراض النادرة الذي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في اليوم الأخير من شهر فبراير.



تضم حملة التوعية التي يروج لها الاتحاد هذا العام 6 مدن إيطالية.



وستكون المحطات التالية هي نابولي وجنوة وباري. (أنسامد).



