إيطاليا- سرطان-مستشفي ماركي:عودة غرفة تجميل السيدات للعمل

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - عادت غرفة الترفيه المخصصة للسيدات اللاتي تاتين للفحص الخاص بالسرطان بمستشفي جامعة ماركي إلى العمل بعد الإغلاق الإجباري بسبب انتشار وباء كوفيد-19.



وتستقبل الغرفة النساء اللواتي يواجهن أمراض الأورام لتلقي كافة انواع العلاجات (العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج المناعي والتدخلات الجراحية).



وقالت مديرة عيادات السرطان في المستشفى روزانا بيراردي، إن هذه الغرفة بدأت العمل في مارس 2016 وانه تم تزويدها الآن بخبراء تجميل ومصففي شعر محترفين حيث يقدمون خدمات مجانية للمرضى مرتين في الشهر ويقدمون النصائح في مجالات التغذية والماكياج والشعر بالإضافة إلى بعض تعليمات خاصة باليوجا.



وتقدم الغرفة خدماتها للمرضى في مجالي الثدى وأمراض النساء ويمكن لكافة السيدات المصابات بأي انواع السرطان دخول الحجرة. (أنسامد).



