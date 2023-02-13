انخفاض الوفيات وحالات الإصابة بكورونا في إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا الانخفاض في إيطاليا خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بنسبة 6.4%، وذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادرعن وزارة الصحة للفترة من 3 إلى 9 فبراير.



وأوضح التقرير، أنه تم تسجيل 30911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بنسبة 6.4% مقارنة بالأسبوع السابق، الذي شهد تسجيل 33042 حالة إصابة بفيروس كورونا.



وأضاف تقرير وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 279 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير، لتسجل انخفاضا بنسبة 36.4% مقارنة بالأسبوع السابق، الذي شهد تسجيل 439 وفاة. (أنسامد).



