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جمال و صحة - صحة
انخفاض الوفيات وحالات الإصابة بكورونا في إيطاليا
    (أنسامد) - فبراير 13 - روما - واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا الانخفاض في إيطاليا خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بنسبة 6.4%، وذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادرعن وزارة الصحة للفترة من 3 إلى 9 فبراير.

    وأوضح التقرير، أنه تم تسجيل 30911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بنسبة 6.4% مقارنة بالأسبوع السابق، الذي شهد تسجيل 33042 حالة إصابة بفيروس كورونا.

    وأضاف تقرير وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 279 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير، لتسجل انخفاضا بنسبة 36.4% مقارنة بالأسبوع السابق، الذي شهد تسجيل 439 وفاة. (أنسامد).

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