إيطاليا: مبادرة القلب المفتوح ..أمراض القلب سبب رئيس للوفاة

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - تعتبر أمراض القلب السبب الرئيس للوفاة في إيطاليا حيث تسببت في 44 بالمائة من اجمالي الوفيات سنوياً، ومن ينجو من نوبة قلبية يصاب بالامراض المزمنة.



وقد اطلقت مؤسسة "قلبك" التابعة لجمعية اطباء القلب بالمستشفيات، الإصدار السابع عشر من مبادرة "القلب المفتوح 2023"والتي تؤكد أن 4.4 شخص من كل الف في إيطاليا يعانون من إعاقة في القلب والأوعية الدموية و أن 23.5 بالمائة من الإنفاق الدوائى مخصص لإدوية الجهاز القلبي الوعائي.



وتستمر هذه المبادرة التي أطلقت بمناسبة عيد الحب في الفترة من 12 إلى 19 فبراير حيث سيتمكن المواطنون من التواصل مع أطباء القلب عبر استشارات مجانية من 700 طبيب قلب. (أنسامد).



