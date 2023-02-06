إيطاليا: انخفاض حالات الإصابة بكورونا وارتفاع عدد الوفيات

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - اعلنت وزارة الصحة الإيطالية في
نشرتها الأسبوعية إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في
إيطاليا تراجعت بنسبة 13% خلال الأسبوع الممتد من 27 يناير إلى 2
فبراير.
وأضافت وزارة الصحة، أن حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا خلال
هذه الفترة ارتفعت بنسبة 27%، مشيرة إلى تسجيل 33,042 حالة إصابة
جديدة بالفيروس، بانخفاض بنسبة 13.4% مقارنة بالأسبوع السابق الذي
شهد تسجيل 38,168 حالة إصابة بكورونا.
في المقابل، تم تسجيل 439 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال
الأسبوع الممتد من 27 يناير إلى 2 فبراير، بارتفاع بنسبة 27.2%
مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد تسجيل 345 حالة وفاة.
الفجوة بين الجنسين أيضا في المعاشات ، 30٪ أقل للنساء. (أنسامد).