حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية تواصل تراجعها في إيطاليا

(أنسامد) - يناير 30 - روما - تستمر حالات الإصابة بالإنفلونزا في الانخفاض في إيطاليا، حيث سجلت 523 ألف حالة الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 8.88 شخصًا لكل ألف نسمة، أي أقل بنقطة واحدة مقارنة مع 9.8 شخص لكل ألف نسمة في الأسبوع السابق.



ووفقا لتقرير شبكة المراقبة الصحية الصادر عن المعهد العالي للصحة، تواصل معدلات الإصابة بالإنفلونزا - مع ذلك - الارتفاع عند الأطفال والشباب دون سن 14 عامًا.



ارتفعت حالات الإصابة بالإنفلونزا في هذه الفئة العمرية، حيث تم تسجيل زيادة في حالات العدوى التي يمكن أن تكون ناجمة عن فيروسات الجهاز التنفسي والتي تختلف عن فيروسات الأنفلونزا، مثل الفيروس المخلوي التنفسي الذي انتشر بشكل كثيف.



واستمرت حالات الإصابة في الانخفاض عند البالغين لتسجل 8.17 حالة لكل ألف نسمة في الفئة العمرية 15-64 عامًا، و5.36 حالة لكل ألف نسمة في الفئة العمرية فوق 65 عامًا.



وارتفعت حالات الإصابة بالإنفلونزا بشكل كبير خاصة في الفئة العمرية حتى أربعة أعوام ، حيث بلغ معدل الإصابة 25.21 حالة لكل ألف نسمة، فيما بلغ عدد الحالات الجديدة 10.81 لكل ألف نسمة في الفئة العمرية 5-14 عاما. (أنسامد).



