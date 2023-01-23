تراجع معدلات انتشار كورونا في إيطاليا

(أنسامد) - يناير 23 - روما - انخفض معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في إيطاليا ومؤشر انتشار العدوى، وذلك وفقا لتقرير المراقبة الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة.



وبلغت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا 88 حالة لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 13 إلى 19 يناير، مقارنة مع 143 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع السابق.



وسجل مؤشر انتشار العدوى 0.89، في الفترة من 28 ديسمبر إلى 10 يناير، منخفضًا من 0.91 في تقرير الأسبوع السابق، وأقل من عتبة 1.



إذا سجل مؤشر انتشار العدوى أعلى من 1، فهذا يشير إلى أن الفيروس في مرحلة الانتشار.



وذكر التقرير أن 2.3% من أماكن العناية المركزة في إيطاليا كان يشغلها مرضى كورونا في 19 يناير، مقارنة مع 3.1% في الأسبوع السابق، فيما انخفضت نسبة الأماكن التي يشغلها مرضى كورنا في الأقسام العادية من 10.1% إلى 7.9%. (أنسامد).



