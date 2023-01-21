Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
جمال و صحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

جمال و صحة - صحة
إيطاليا : إجراء أول عملية زراعة رئة من متبرع على قيد الحياة
    (أنسامد) - يناير 21 - روما - أجرى جراحون في مدينة برجامو الإيطالية، أول عملية زراعة رئة من متبرع على قيد الحياة، حيث تبرع رجل بجزء من الرئة لابنه، حسبما ذكرت مصادر طبية.

    تم إجراء العملية في مستشفى جيوفاني الثالث والعشرين في برجامو، بشمال ميلانو، حيث تبرع رجل يبلغ من العمر 30 عامًا بجزء من الرئة لابنه البالغ من العمر 5 سنوات، ومصاب بمرض الثلاسيميا.

    وبسبب هذا المرض، تبرع الأب بالنخاع للابن. لكن هذا التبرع تسبب في رد فعل يسمى بداء الطعم حيال المضيف، حيث تهاجم الخلايا المزروعة جسم المتلقي.

    في هذه الحالة، تسبب الرفض في تلف رئوي للطفل الصغير. تم إدخال الأب والابن إلى وحدة التشخيص، لكن الأطباء واثقون من أنهما سيتعافيان. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    الطقس السيئ على الساحل الليغوري

    ألبوم الصور