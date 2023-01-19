إيطاليا: توجه لحظر السجائر الألكترونية في الأماكن المفتوحة

(أنسامد) - يناير 19 - روما - اعلن وزير الصحة الإيطالي اورازيو سيلاتشى أن هناك تفكير في حظر السجائر الالكترونية وتمديد الحظر إلى الأماكن المفتوحة وإلغاء تجهيز غرف التدخين المغلقة.



وأشار إلى أن هناك توجه لإعادة فرض قانون سيركيا الذي أُقر منذ 2005 حول حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل في إيطاليا.



كما أشار المعهد العالي للصحة إلى أن "التدخين ليس مسؤولاً عن سرطان الرئة فحسب، بل هو أيضًا عامل الخطر الرئيسي لأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية" .



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية، سيؤدي التدخين بحلول عام 2030 إلى وفاة 8 ملايين شخص سنويًا في العالم.



لقد مرت عشرون عامًا تقريباً من بدء نفاذ "قانون سيركيا" (الذي سمي على اسم وزير الصحة الذي اقترحه جيرولامو سيركيا)، بشأن حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وفي مكان العمل بإيطاليا.



(أنسامد).



