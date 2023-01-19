إيطاليا: توجه لحظر السجائر الألكترونية في الأماكن المفتوحة

برقية عزاء من ميلوني إلى زيلينسكي في تحطم المروحية
وزير الداخلية الأوكراني يلقى حتفه في الحادث
لافروف: فوجئنا بدعم إيطاليا لأوكرانيا
لبنان-ايطاليا: ولادة جمعية "الأمل" التضامنية مع لبنان
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
الطقس السيئ على الساحل الليغوري
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
عيد الميلاد:رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تزور القوات الإيطالية في العراق