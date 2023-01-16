إيطاليا : حملة لجمع التبرعات لأبحاث السرطان

(أنسامد) - يناير 16 - روما - تطلق المؤسسة الإيطالية لأبحاث السرطان في 28 يناير الجاري،حملة لجمع التبرعات من أجل أبحاث السرطان والتوعية للوقاية من المرض من خلال العادات الصحية، وذلك من خلال توزيع بعض أنواع البرتقال على المواطنين في الميادين والساحات.



ستساعد الأموال التي سيتم جمعها خلال الحملة في تمويل حوالي 5000 باحث يعملون "لجعل السرطان أكثر قابلية للشفاء من أي وقت مضى".



وسيقوم المتطوعون المشاركون في الحملة بتوزيع البرتقال في الساحات والميادين على المواطنين مقابل تبرع بقيمة 10 يورو للبرتقال الأحمر المزروع في إيطاليا، و6 يورو لمربى البرتقال و8 يورو لعسل زهرة البرتقال.



يقول فيديريكو كالياريس كابيو، المدير العلمي للمؤسسة الإيطالية لأبحاث السرطان : تعتبر الوقاية واحدة من الوسائل الرئيسية لتقليل احتمالية الإصابة بالسرطان، كما أنها في متناول كافة الأشخاص كل يوم.



إذا كان التشخيص المبكر يسمح باكتشاف الورم في الوقت المناسب، فإن التدخلات البسيطة الأخرى تسمح باحتواء خطر الإصابة ببعض الأورام كما يمكن للعادات والسلوكيات الصحية أن تمنع الإصابة بسرطان واحد من كل ثلاثة أنواع من السرطان. (أنسامد).



