حالات كورونا تواصل تراجعها في المستشفيات الإيطالية

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - لا تزال حالات الإصابة بفيروس كورونا تواصل تراجعها في المستشفيات الإيطالية، حيث انخفضت بنسبة 9.6% في الأسبوع الماضي، وذلك وفقا للمسح الذي أجراه الاتحاد الإيطالي للمؤسسات الصحية والمستشفيات (Fiaso) في 27 ديسمبر.



تؤكد هذه الأرقام على تراجع في منحنى معدلات دخول الحالات المصابة بفيروس كورونا للمستشفيات الإيطالية، بعد الارتفاع المستمر في حالات الإصابة في الفترة بين 22 نوفمبر و 13 ديسمبر، بحسب الاتحاد الإيطالي للمؤسسات الصحية والمستشفيات.



لا تزال حالات كورونا في العناية المركزة مستقرة، مع ارتفاع بنسبة 30% بين الحالات التي لم تتلقى لقاح كورونا، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 18% في المسح السابق ومتوسط ;;عمر 71 عاما للمصابين.



وكشف المسح، أنه تم نقل 35% من المرضى إلى المستشفيات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، أو لإصابتهم بكورونا مع فشل في التنفس أو الإصابة بالتهاب رئوي.



وأكثر من 80% من هؤلاء المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات بسبب كورونا لم يتلقوا الجرعة التعزيزية المتوقعة خلال الـ 180 يوما الماضية، على الرغم من تجاوز عمرهم السبعين عاما. (أنسامد).



